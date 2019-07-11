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Полузащитник Александрии пропустит три месяца из-за травмы

Полузащитник Александрии пропустит три месяца из-за травмы
14:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Игрок перенес операцию и начал восстановление, сообщает сайт клуба.

Полузащитник «Александрии» Василий Грицук выбыл на три месяца.

Игрок перенес операцию и начал восстановление, сообщает сайт клуба.

«За практически полгода обследований врачи в Украине и за рубежом так и не смогли выявить, в чем же проблема. И вот, итальянские медики говорят мне - если обследование ничего не показывают, то будет операция, и там уже, по месту, увидим причину. Так и произошло - причину было обнаружено во время операции, а проблема решена. На восстановление мне отводят три месяца. Медики рекомендуют ходить на костылях, но я прекрасно себя чувствую и без них. Постараюсь вернуться в футбол как можно быстрее.

Передаю привет всем болельщикам «Александрии», и желаю команде продуктивно завершить сборы и успешно начать выступления в чемпионате Украины и Лиге Европы. До встречи!»

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Футбол, ФК Александрия, Новости футбола, Василий Грицук.
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