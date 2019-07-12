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Шахтер впервые проиграл под руководством Каштру

Шахтер впервые проиграл под руководством Каштру
08:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: "Горняки" минимально уступили оппоненту из Кипра.

На сборах в Австрии подопечные Луиша Каштру уступили АПОЭЛу. Таким образом, "горняки" впервые проиграли под руководством 57-летнего специалиста.

Всего при Каштру Шахтер провел семь матчей: 5 побед, 1 ничья и 1 поражение.

Шахтер – АПОЭЛ 0:1

Гол: Линус Халлениус, 84

Обзор матча:

Шахтер: Пятов – Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Коваленко, Марлос, Соломон – Мораес

Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Бутко, Сиприано, Бондарь, Додо, Тете, Пихаленок, Маркос, Танковский, Фернандо, Сикан, Бланко Лещук.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, ФК АПОЭЛ.
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