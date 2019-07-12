Шахтер впервые проиграл под руководством Каштру

На сборах в Австрии подопечные Луиша Каштру уступили АПОЭЛу. Таким образом, "горняки" впервые проиграли под руководством 57-летнего специалиста.
Всего при Каштру Шахтер провел семь матчей: 5 побед, 1 ничья и 1 поражение.
Шахтер – АПОЭЛ 0:1
Гол: Линус Халлениус, 84
Обзор матча:
Шахтер: Пятов – Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Коваленко, Марлос, Соломон – Мораес
Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Бутко, Сиприано, Бондарь, Додо, Тете, Пихаленок, Маркос, Танковский, Фернандо, Сикан, Бланко Лещук.