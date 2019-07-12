Зозуля провел первую тренировку с Альбасете в новом сезоне

Украинский форвард испанского Альбасете Роман Зозуля провел первую тренировку с командой после продления контракта на 2 года.
Зозуля принял решение остаться в Альбасете, с которым не сумел пробиться в Примеру по итогам минувшего сезона. Команда проиграла в первом раунде плей-офф за третью путевку в элиту Мальорке.
Роман в минувшем сезоне принял участие в 37 матчах Альбасете во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 3 результативных передачи.
В первом туре нового сезона Сегунды Альбасете сыграет с Альмерией, 18 августа.