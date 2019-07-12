Скачать
Пятница, 12.07.2019
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Баскетбольная сборная Украины уступила США в финале Универсиады
Баскетбольная сборная Украины уступила США в финале Универсиады
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Шальке повесил ценник на Коноплянку
Шальке повесил ценник на Коноплянку

Зозуля провел первую тренировку с Альбасете в новом сезоне

Зозуля провел первую тренировку с Альбасете в новом сезоне
13:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Роман Зозуля провел первую тренировку с командой после продления контракта на 2 года.

Украинский форвард испанского Альбасете Роман Зозуля провел первую тренировку с командой после продления контракта на 2 года.

Зозуля принял решение остаться в Альбасете, с которым не сумел пробиться в Примеру по итогам минувшего сезона. Команда проиграла в первом раунде плей-офф за третью путевку в элиту Мальорке.

Роман в минувшем сезоне принял участие в 37 матчах Альбасете во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 3 результативных передачи.

В первом туре нового сезона Сегунды Альбасете сыграет с Альмерией, 18 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Роман Зозуля, ФК Альбасете.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вест Хэм опубликовал яркое видео о первом сезоне Ярмоленко
02 Пятов рассказал о возвращении Срны в Шахтер
03 Кайоде не нужен новому наставнику Шахтера
04 Экс-игрок Динамо подпишет контракт с клубом Серии А
05 Халеп и Уильямс сыграют в финале Уимблдона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь