Зозуля провел первую тренировку с Альбасете в новом сезоне

Новости спорта: Роман Зозуля провел первую тренировку с командой после продления контракта на 2 года.

Украинский форвард испанского Альбасете Роман Зозуля провел первую тренировку с командой после продления контракта на 2 года.

Зозуля принял решение остаться в Альбасете, с которым не сумел пробиться в Примеру по итогам минувшего сезона. Команда проиграла в первом раунде плей-офф за третью путевку в элиту Мальорке.

Роман в минувшем сезоне принял участие в 37 матчах Альбасете во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 3 результативных передачи.

В первом туре нового сезона Сегунды Альбасете сыграет с Альмерией, 18 августа.