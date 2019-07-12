Полузащитник Фенербахче не хочет переходить в Динамо

Новости спорта: Полузащитник не горит желанием менять клуб этим летом.

Полузащитник Фенербахче Миха Зайц, которым интересуется Динамо, хочет продолжить карьеру в своем нынешнем клубе, сообщает fanatik.com.tr.

По данным источника, словенец сообщил своему агенту, что не хочет даже рассматривать предложения других клубов, поскольку настроен в будущем играть именно в Фенербахче.

По информации журналиста Экрема Конура, Динамо готово подписать Зайца за 7 миллионов евро и уже сделало туркам соответствующее предложение. Однако Канарейки хотят выручить за 25-летнего словенца не менее 9 миллионов.

Сообщалось, что Зайц также попал в сферу интересов московского Спартака.

Полузащитник сборной Словении перешел в Фенербахче в январе этого года из Эмполи за 3,5 миллиона евро. За полгода в составе турецкой команды 25-летний Зайц отыграл 10 матчей, в которых забил 2 мяча.

Напомним, что за Динамо уже выступает один игрок сборной Словении — полузащитник Беньямин Вербич.

Динамо летом уже подписало полузащитника венской Аустрии Абдула Кадири Мохаммеда. Также киевляне оформили трансфер полузащитника Зари Александра Караваева.

Динамо по итогам сезона 2018/19 заняло второе место в УПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Фенербахче завершил минувшую кампанию на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Турции и остался без еврокубков.