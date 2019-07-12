Манчестер Юнайтед будет играть в форме цвета змеиной кожи

Новости спорта: "Красные дьяволы" в новом сезоне Английской Премьер-Лиге будут играть в новой форме.

«Манчестер Юнайтед» официально представил гостевой комплект формы на сезон 2019/2010.

Футболка выполнена в бежевом цвете, а текстура напоминает змеиную кожу:

Ранее сообщалось, боссы Ювентуса серьезно настроены вернуть в команду полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

По информации источника, руководство "старой сеньоры" готово выделать на покупку французского хавбека 130 миллионов евро, однако МЮ требует не меньше 150 миллионов. Несмотря на это, в туринском клубе надеются, что им удастся сбить цену Погба.