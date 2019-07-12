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Манчестер Юнайтед будет играть в форме цвета змеиной кожи

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Манчестер Юнайтед будет играть в форме цвета змеиной кожи
16:24 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Сайт МЮ

Новости спорта: "Красные дьяволы" в новом сезоне Английской Премьер-Лиге будут играть в новой форме.

«Манчестер Юнайтед» официально представил гостевой комплект формы на сезон 2019/2010.

Футболка выполнена в бежевом цвете, а текстура напоминает змеиную кожу:

Ранее сообщалось, боссы Ювентуса серьезно настроены вернуть в команду полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. 

В МЮ обьяснили отсутствие Фреда

По информации источника, руководство "старой сеньоры" готово выделать на покупку французского хавбека 130 миллионов евро, однако МЮ требует не меньше 150 миллионов. Несмотря на это, в туринском клубе надеются, что им удастся сбить цену Погба.

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Форма, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ.
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