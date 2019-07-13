Далич назвал "маленькой ошибкой" слова Виды "Слава Украине!"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич вспомнил ситуацию с защитником Домагоем Видой и скаутом Огненом Вукоевичем на ЧМ-2018 после игры против России.
Спустя год как вы смотрите на ситуацию с Видой и словами «Слава Украине»?
«Это была маленькая ошибка. Всегда происходит что-то негативное, от этого никуда не деться. Но Вида извинился. Я надеюсь, это никогда больше не повторится».
На том видео Виду поддерживал и скаут сборной Вукоевич, которого вы отстранили от работы с командой. Не жалеете?
«Он был отчислен из команды сразу же, да. Мы понимали, что была допущена ошибка, и должны быть санкции. Вернется ли он в сборную? Увидим».
Вукоевич стал тренером сборной Хорватии U-20.