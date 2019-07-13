Скачать
Суббота, 13.07.2019
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Баскетбольная сборная Украины уступила США в финале Универсиады
Баскетбольная сборная Украины уступила США в финале Универсиады
Джокович пробился в финал Уимблдона
Джокович пробился в финал Уимблдона
Мерседес не без вылетов стал лучшим на 2-й практике Гран-при Британии
Мерседес не без вылетов стал лучшим на 2-й практике Гран-при Британии

Далич назвал "маленькой ошибкой" слова Виды "Слава Украине!"

Далич назвал "маленькой ошибкой" слова Виды "Слава Украине!"
05:56 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Златко Далич вспомнил скандальный эпизод из мундиаля 2018 года в России с участием экс-защитника Динамо и скаутом сборной Хорватии.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич вспомнил ситуацию с защитником Домагоем Видой и скаутом Огненом Вукоевичем на ЧМ-2018 после игры против России.

Спустя год как вы смотрите на ситуацию с Видой и словами «Слава Украине»?

«Это была маленькая ошибка. Всегда происходит что-то негативное, от этого никуда не деться. Но Вида извинился. Я надеюсь, это никогда больше не повторится».

На том видео Виду поддерживал и скаут сборной Вукоевич, которого вы отстранили от работы с командой. Не жалеете?

"Слава Украине-2!": появилось второе видео празднования Виды

«Он был отчислен из команды сразу же, да. Мы понимали, что была допущена ошибка, и должны быть санкции. Вернется ли он в сборную? Увидим».

ФИФА не стала наказывать Виду за второе видео "Слава Украине"

Вукоевич стал тренером сборной Хорватии U-20.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Сборная Хорватии, ЧМ-2018, Домагой Вида, Златко Далич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент FIA о Шумахере: Он продолжает бороться
02 Зидан бросил Реал на сборах и улетел Мадрид
03 Виландер о паре Федерер-Надаль: Это полуфинал мечты
04 Завацкая сыграет в полуфинале ITF во Франции
05 Джокович пробился в финал Уимблдона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь