Краснодар может перехватить у Динамо Зайца

Новости спорта: Миха Зайц может таки переехать из солнечной Турции в российский Краснодар за €8 млн.

25-летний словенский полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц, которым интересуется киевское «Динамо», может продолжить карьеру в России.

На Зайца нацелился «Краснодар», который предложил за игрока €7 миллионов. Если российский клуб увеличит предложение до €8 миллионов и договорится с футболистом о личном контракте, то о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Зайц хочет продолжить карьеру в «Фенербахче».

Футболист перешел в «Фенербахче» в январе 2019-го года из «Эмполи» за €3,5 миллиона. Всего полузащитник сыграл за «Фенербахче» 10 матчей, где забил 2 гола.

Ранее сообщалось, турецкий журналист Экрем Конур в своем твиттере сообщил, что Динамо предложило 6 миллионов евро за Миху Зайца.