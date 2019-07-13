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Краснодар может перехватить у Динамо Зайца

Краснодар может перехватить у Динамо Зайца
05:19 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Миха Зайц может таки переехать из солнечной Турции в российский Краснодар за €8 млн.

25-летний словенский полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц, которым интересуется киевское «Динамо», может продолжить карьеру в России.

На Зайца нацелился «Краснодар», который предложил за игрока €7 миллионов. Если российский клуб увеличит предложение до €8 миллионов и договорится с футболистом о личном контракте, то о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Зайц хочет продолжить карьеру в «Фенербахче».

Спартак может перехватить Зайца у Динамо

Футболист перешел в «Фенербахче» в январе 2019-го года из «Эмполи» за €3,5 миллиона. Всего полузащитник сыграл за «Фенербахче» 10 матчей, где забил 2 гола.

Ранее сообщалось, турецкий журналист Экрем Конур в своем твиттере сообщил, что Динамо предложило 6 миллионов евро за Миху Зайца.

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ФК Динамо (Киев), ФК Фенербахче, Футбол, ФК Краснодар, Миха Зайц.
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