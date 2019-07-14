Аталанта нацелилась на защитника Фортуны

Новости спорта: "Черно-синие" хотят приобрести турецкого центрбека.

Защитник Фортуны Каан Айхан попал в сферу интересов Аталанты, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

"Боги" намерены укрепить линию обороны перед началом сезона и попытаются приобрести турецкого центрбека. Руководство клуба рассматривает 24-летнего игрока в качестве замены для Джанлуки Манчини, который близок к переходу в Рому.

В минувшем сезоне Айхан провел 31 поединок в футболке Фортуны, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

В активе защитника имеется 24 матча и 2 гола в составе сборной Турции.

Ранее сообщалось, что Аталанта согласовала трансфер полузащитника Генка Руслана Малиновского.