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Магуайр просит Лестер о трансфере

Магуайр просит Лестер о трансфере
12:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Защитник Лестера Гарри Магуайр близок к переезду в Манчестер.

Как сообщает Daily Mail, центральный защитник сборной Англии и Лестера Гарри Магуайр, запросил у руководства клуба трансфер в другой коллектив.

В услугах футболиста заинтересованы два манчестерских клуба, которые уже довольно продолжительное время ведут борьбу за футболиста.

При этом, руководство Юнайтед подготовило более щедрое предложение для "лис" и является фаворитом в борьбе за защитника.

В начале месяца Лестер отверг предложение Юнайтед в размере 70 миллионов фунтов.

Действующий контракт Магуайра с Лестером рассчитан до июня 2023 года. В прошедшем розыгрыше Премьер-лиги центрбек отыграл 31 поединок и сумел отличиться в них тремя голами.

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Футбол, АПЛ, ФК Лестер, Новости футбола, Гарри Магуайр.
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