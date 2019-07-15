Селезнев может остаться в Малаге

Новости спорта: Клуб пока не определился с будущим украинца.

Ранее сообщалось, что украинский форвард «Малаги» Евгений Селезнев точно покинет команду Сегунды и может вернуться в Турцию, однако испанский клуб еще окончательно не определился.

По информации местных СМИ, руководство может вернуться к возможности продлить контракт игрока, если к тому времени Селезнев еще не найдет себе новую команду.

Была информация, что контракт автоматически продлевается в случае выхода в Примеру, однако «Малаге» выполнить эту задачу не удалось.

При этом известно, что у клуба есть финансовые проблемы, поэтому в том числе не удалось договориться с «Шахтером» о трансфере нападающего Густаво Бланко-Лещука.