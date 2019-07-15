Селезнев может остаться в Малаге

Ранее сообщалось, что украинский форвард «Малаги» Евгений Селезнев точно покинет команду Сегунды и может вернуться в Турцию, однако испанский клуб еще окончательно не определился.
По информации местных СМИ, руководство может вернуться к возможности продлить контракт игрока, если к тому времени Селезнев еще не найдет себе новую команду.
Была информация, что контракт автоматически продлевается в случае выхода в Примеру, однако «Малаге» выполнить эту задачу не удалось.
При этом известно, что у клуба есть финансовые проблемы, поэтому в том числе не удалось договориться с «Шахтером» о трансфере нападающего Густаво Бланко-Лещука.