Ювентус представил Аарона Рэмси

Новости спорта: Туринский «Ювентус» презентовал новичка команды валлийского полузащитника Аарона Рэмси.

28-летний хавбек перешёл в итальянский клуб в статусе свободного агента, так как у него завершился контракт с «Арсеналом».

«Я хочу сказать вам, что очень рад оказаться в «Ювентусе». Я усердно работаю, чтобы как можно скорее приступить к работе с командой. Когда я узнал, что «Ювентус» заинтересован во мне, то подумал, что это будет как сон, но в то же время и большой вызов.

Меня хорошо приняли в команде. Я общался с Сарри. Надеюсь помочь ему и команде достичь больших целей в новом сезоне.

Termina qui la conferenza stampa di @aaronramsey , a breve il report su https://t.co/0WCF8MKZsH . Ma la giornata di Aaron prosegue. Stay tuned! #WelcomeAaron pic.twitter.com/cAc7NbWMLI — JuventusFC (@juventusfc) 15 июля 2019 г.

Моё выздоровление идёт хорошо, день за днём, я набираю форму", — приводятся слова Рэмси в официальном «твиттере» «Ювентуса».