"Сарри - предатель": лидер Наполи - о предстоящем сезоне Серии А

Новости спорта: Лоренцо Инсинье заявил, что экс-тренер неаполитанского клуба Маурицио Сарри предатель.

Форвард сборной Италии и Наполи Лоренцо Инсинье заявил, что экс-тренер неаполитанского клуба Маурицио Сарри предатель. Футболиста цитирует Football Italia.

"Сарри уже давно можно не называть неаполитанцем. Он предатель. Мы с футболистами постараемся его обыграть.

Скудетто - это наша общая мечта. Также, это главная цель на следующий сезон", - сказал Инсинье.

Маурицио Сарри покинул Наполи в 2018 году и стал главным тренером Челси. А уже летом 2019 года итальянец возглавил Ювентус.

Напомним, ранее Наполи опубликовал обращение болельщиков Челси к Сарри.