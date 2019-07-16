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"Сарри - предатель": лидер Наполи - о предстоящем сезоне Серии А

"Сарри - предатель": лидер Наполи - о предстоящем сезоне Серии А
08:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лоренцо Инсинье заявил, что экс-тренер неаполитанского клуба Маурицио Сарри предатель.

Форвард сборной Италии и Наполи Лоренцо Инсинье заявил, что экс-тренер неаполитанского клуба Маурицио Сарри предатель. Футболиста цитирует Football Italia.

"Сарри уже давно можно не называть неаполитанцем. Он предатель. Мы с футболистами постараемся его обыграть.

Скудетто - это наша общая мечта. Также, это главная цель на следующий сезон", - сказал Инсинье.

Маурицио Сарри покинул Наполи в 2018 году и стал главным тренером Челси. А уже летом 2019 года итальянец возглавил Ювентус.

Напомним, ранее Наполи опубликовал обращение болельщиков Челси к Сарри.

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ФК Ювентус, ФК Наполи, Серия А, Футбол, Новости футбола, Лоренцо Инсинье.
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