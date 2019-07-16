Ливерпуль продлил контракт с польским вратарем

Новости спорта: Срок действия нового договора клуб не афиширует.

Ливерпуль на официально сайте анонсировал подписание нового контракта с польским вратарем Камилем Грабарой.

Срок действия нового соглашения не называется, но клуб отмечает, что подписан продолжительный контракт.

Следующий сезон Грабара проведет в аренде в Хаддерсфилде, который в минувшем сезоне вылетел в Чемпионшип с последнего места в турнирной таблице Премьер-лиги.

20-летний поляк является третьим вариантом в команде Юргена Клоппа, где первые две позиции закреплены за Алиссоном и Симоном Миньоле. Камилю только предстоит дебютировать за основу Красных.

Весь прошлый сезон в воротах Ливерпуля отстоял Алиссон, Миньоле же в ходе кампании принял участие только в 2 матчах Кубка английской лиги и Кубка Англии.