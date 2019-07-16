Малиновский был вынужден вылететь в Украину

Новости спорта: Украинский футболист был вынужден вылететь в Украину по бюрократическим причинам.

26-летний украинский полузащитник Руслан Малиновский вернется в расположение «Аталанты» в Бергамо в четверг, 18-го июля. Об этом сообщает местное издание L'Eco di Bergamo.

Ранее сообщалось, что Малиновский был вынужден вернуться в Украину из-за визовых вопросов.

«Малиновский подписан, но прибудет только в четверг. Малиновский подписал контракт, но вернулся в Украину по бюрократическим причинам. Он прибудет в расположение клуба в четверг», — пишет L'Eco di Bergamo.

Малиновский должен был подписать с «Аталантой» пятилетний контракт.