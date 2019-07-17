Скачать
Среда, 17.07.2019
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 16 июля
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 16 июля
Легендарного боксера насмерть сбил автомобиль
Легендарного боксера насмерть сбил автомобиль
Эпичный фильм о финале Лиги чемпионов Ливерпуль - Тоттенхэм (Видео)
Эпичный фильм о финале Лиги чемпионов Ливерпуль - Тоттенхэм (Видео)
Официально: Малиновский - игрок Аталанты
Официально: Малиновский - игрок Аталанты

Агент Малиновского: Были варианты из Англии

Агент Малиновского: Были варианты из Англии
13:34 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Twitter

Новости спорта: Сергей Серебрянников рассказал подробности трансфера Руслана Малиновского.

Агент полузащитника Аталанты Руслана Малиновского Сергей Серебрянников рассказал, как украинец уходил из Генка и почему выбрал Аталанту, хотя имел предложения и из английских клубов.

"Переход действительно был сложным. С Генком была устная договоренность, что этим летом Руслан может уйти. В конце сезона они пытались его сохранить, и нам нужно было убедить клуб, что он хочет играть в более сильном чемпионате.

Было много вариантов. Но мы отталкивались не от страны, а от клуба. Были варианты из Англии от команд, которые борются за выживание. Однако Руслан захотел присоединиться к клубу, который ставит перед собой серьезные задачи", - рассказал Серебренников.

Звезды мирового футбола в старости (Фото)

Напомним, Малиновский перешел из Генка в Аталанту 16 июля и уже успел провести первую тренировку с клубом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, ФК Генк, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 16 июля
02 Усик готовится к бою в Крыму
03 Партнеры по Вест Хэму устроили Ярмоленко ледяной душ (Видео)
04 Легендарного боксера насмерть сбил автомобиль
05 Павлов: Принято правильное решение вернуть в чемпионат Украины 16 команд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь