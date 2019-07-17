Агент Малиновского: Были варианты из Англии

Новости спорта: Сергей Серебрянников рассказал подробности трансфера Руслана Малиновского.

Агент полузащитника Аталанты Руслана Малиновского Сергей Серебрянников рассказал, как украинец уходил из Генка и почему выбрал Аталанту, хотя имел предложения и из английских клубов.

"Переход действительно был сложным. С Генком была устная договоренность, что этим летом Руслан может уйти. В конце сезона они пытались его сохранить, и нам нужно было убедить клуб, что он хочет играть в более сильном чемпионате.

Было много вариантов. Но мы отталкивались не от страны, а от клуба. Были варианты из Англии от команд, которые борются за выживание. Однако Руслан захотел присоединиться к клубу, который ставит перед собой серьезные задачи", - рассказал Серебренников.

Напомним, Малиновский перешел из Генка в Аталанту 16 июля и уже успел провести первую тренировку с клубом.