Ньюкасл определился с новым главным тренером

Новости спорта: "Сороки" назначили нового главного тренера.

Стив Брюс назначен на пост нового главного тренера Ньюкасла, сообщает официальный сайт английского клуба.

Английский тренер поставил подпись под трехлетним контрактом с "сороками", который рассчитан до июня 2022 года.

На этом посту 58-летний специалист сменил Рафаэля Бентиса, решившего не продолжать сотрудничество с клубом и отправившегося в Китай.

"Я очень рад и горд назначению на пост тренера Ньюкасла. Я вместе с отцом с детства болел за Ньюкасл, поэтому это особенный момент для меня и моей семьи", – прокомментировал сделку Брюс.