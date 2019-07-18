Три футболиста Тоттенхэма покинут команду

Новости спорта: Дэнни Роуз, Жорж-Кевин Нкуду и Винсент Янсенн покинут лондонскую команду.

Лондонский Тоттенхэм огласил перечень игроков, которые полетят в Сингапур на предсезонный тур.

В данном списке не нашлось места для английского защитника Дэнни Роуза, французского хавбека Жоржа-Кевина Нкуду и нидерландского форварда Винсента Янссена. Все трое футболистов будут искать себе новый клуб, утверждает пресс-служба лондонской команды.

Напомним, что 29-летний Роуз выступает за "шпор" с 2007 года. Всего он отыграл 198 матчей и забил 10 голов.

На счету 25-летнего Янсена 42 матча и 6 голов. 24-летний Нкуду провел 26 встреч за шпор, отметившись один раз.