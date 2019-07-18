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Три футболиста Тоттенхэма покинут команду

Три футболиста Тоттенхэма покинут команду
06:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Дэнни Роуз, Жорж-Кевин Нкуду и Винсент Янсенн покинут лондонскую команду.

Лондонский Тоттенхэм огласил перечень игроков, которые полетят в Сингапур на предсезонный тур.

В данном списке не нашлось места для английского защитника Дэнни Роуза, французского хавбека Жоржа-Кевина Нкуду и нидерландского форварда Винсента Янссена. Все трое футболистов будут искать себе новый клуб, утверждает пресс-служба лондонской команды.

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Напомним, что 29-летний Роуз выступает за "шпор" с 2007 года. Всего он отыграл 198 матчей и забил 10 голов.

На счету 25-летнего Янсена 42 матча и 6 голов. 24-летний Нкуду провел 26 встреч за шпор, отметившись один раз.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Дэнни Роуз.
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