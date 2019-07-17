Де Лигт прошел медосмотр в Ювентусе

Новости спорта: Центрбек Маттейс де Лигт находится на финальной стадии заключения контракта c Ювентусом.

Нидерландский центральный защитник Маттейс де Лигт практически заключил соглашение с туринским Ювентусом. Вчера, 16 июля, он прилетел в Турин.

19-летний игрок уже успел пройти медобследование, информирует пресс-служба "Старой синьоры". Также ожидается, что в течение суток контракт будет подписан.

Футболиста на базе клуба встретило немалое количество фанатов туринцев.

Напомним, что сумма переходов составит около 65 миллионов евро.