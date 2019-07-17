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Де Лигт прошел медосмотр в Ювентусе

Де Лигт прошел медосмотр в Ювентусе
20:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Центрбек Маттейс де Лигт находится на финальной стадии заключения контракта c Ювентусом.

Нидерландский центральный защитник Маттейс де Лигт практически заключил соглашение с туринским Ювентусом. Вчера, 16 июля, он прилетел в Турин.

19-летний игрок уже успел пройти медобследование, информирует пресс-служба "Старой синьоры". Также ожидается, что в течение суток контракт будет подписан.

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Футболиста на базе клуба встретило немалое количество фанатов туринцев.

Напомним, что сумма переходов составит около 65 миллионов евро.

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ФК Аякс, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Маттейс де Лигт.
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