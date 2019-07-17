Рома арендует и купит у Аталанты Манчини

Новости спорта: Соглашение рассчитано на один год с последующим обязательным выкупом.

Центральный защитник Джанлука Манчини перебрался в столицу Италии, подписав контракт с Ромой. Об этом сообщает официальный сайт "волков".

23-летний итальянец будет выступать за римлян на правах аренды из Аталанты до конца предстоящего сезона.

За данную сделку "джаллоросси" заплатили 2 млн евро. По окончанию арендного соглашения Рома обязана выкупить контракт игрока за 13 млн евро. Также Аталанта может получить 8 млн евро в виде возможных бонусов.

В прошлом сезоне Манчини отыграл 35 матчей за бергамцев, отметившись 6 голами и 1 ассистом.