Тоттенхэм нашел замену Триппьеру

Новости спорта: "Шпоры" следят за защитниками Серии А.

«Тоттенхэм» намерен усилить линию обороны после ухода правого защитника Кирана Триппьера. Напомним, что англичанин перешел в «Атлетико».

Как сообщает итальянская пресса, лондонцы следят за двумя футболистами, которые играют в Серии А. «Тоттенхэм» готов купить защитника «Ромы» Алессандро Флоренци или игрока «Наполи» Эльсеида Хюсая.

В сезоне 2018/19 28-летний Флоренци провел 30 матчей за «Рому», забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. 25-летний Хюсай сыграл 28 матчей за «Наполи» и отдал 1 голевую передачу.