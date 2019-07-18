Тунис - Нигерия: обзор матча КАН-2019 (Видео)

В рамках матча за третье место на Кубке африканских наций Нигерия минимально переиграл Тунис.
Единственный гол был забит спустя три минуты после стартового свистка нападающим Одоном Игалой.
Обзор матча:
Тунис — Нигерия 0:1
Гол: Игало, 3.
Тунис: Бен-Шерифа — Драгер, Хаддади, Мериах, Хнид (Бедуи, 67) — Скири, Сасси, Шаалали — Хазри, Бадри (Слити, 58), Хениси (Шауат, 44).
Нигерия: Узохо — Айна, Коллинс, Омеруо, Трост-Эконг — Ивоби, Этебо, Ндии — Муса (Симон, 75), Чуквуезе (Калу, 90+1), Игало (Осимхен, 46).