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Тунис - Нигерия: обзор матча КАН-2019 (Видео)

Тунис - Нигерия: обзор матча КАН-2019 (Видео)
11:17 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Решающим моментом в поединке стал гол вначале поединка.

В рамках матча за третье место на Кубке африканских наций Нигерия минимально переиграл Тунис.

Единственный гол был забит спустя три минуты после стартового свистка нападающим Одоном Игалой.

Обзор матча:

Тунис — Нигерия 0:1

Гол: Игало, 3.

Тунис: Бен-Шерифа — Драгер, Хаддади, Мериах, Хнид (Бедуи, 67) — Скири, Сасси, Шаалали — Хазри, Бадри (Слити, 58), Хениси (Шауат, 44).

Нигерия: Узохо — Айна, Коллинс, Омеруо, Трост-Эконг — Ивоби, Этебо, Ндии — Муса (Симон, 75), Чуквуезе (Калу, 90+1), Игало (Осимхен, 46).

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Футбол, Сборная Нигерии, Новости футбола, Сборная Туниса, КАН 2019.
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