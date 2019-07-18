Барселона повесила ценник на Малкома

Новости спорта: Каталонский клуб установил ценник на 22-летнего бразильца

Каталонская «Барселона» готова расстаться с бразильским форвардом Малкомом.

По информации источника, агент 22-летнего игрока дал понять каталонцам, что его клиент не будет настаивать на трансфере. Руководство клуба, в свою очередь, готово продать Малкома, но не меньше чем за 60 млн евро.

Напомним, игрок перешел в каталонский клуб летом 2018 года из «Бордо» за 41 млн евро. В минувшем сезоне на счету Малкома 24 матча, 4 мяча и 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» сделает официальный запрос по трансферу Малкома.