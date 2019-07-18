Левченко - о переходе Малиновского в Аталанту

Новости спорта: Эксперт считает, что хавбек сборной Украины идет по карьерной лестнице вверх.

Футбольный эксперт Евгений Левченко в программе «Футбол News» прокомментировал переход Руслана Малиновского из бельгийского «Генка» в итальянскую «Аталанту»:

«Трансфер Малиновского в «Аталанту» – это правильное решение игрока и клуба. Думаю, Руслан впишется в тактические схемы Гасперини и покажет себя на более высоком уровне. Он сделал шаг вперед в своей карьере.

Атакующий футбол «Аталанты» будет на руку Малиновскому. Рад, что наши футболисты прогрессируют. Ведущий игрок сборной Украины идет по карьерной лестнице вверх».

Напомним, Руслан подписал пятилетний контракт с итальянским клубом и будет выступать под номером 18.