Интер нашел альтернативу Лукаку

Новости спорта: "Нерадзурри" попытаются подписать форварда ПСЖ.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Tuttosport.

Миланский клуб намерен укрепить атакующую линию этим летом и попытается приобрести уругвайского форварда. "Нерадзурри" решили обратить внимание на 32-летнего игрока после неудачи в переговорах с Манчестер Юнайтед по Ромелу Лукаку.

Действующий контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до июня 2020 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 33 поединка в футболке "красно-синих", забив 22 гола и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Интер также включился в борьбу за нападающего Ювентуса Мойзе Кина.