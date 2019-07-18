Скачать
Четверг, 18.07.2019
Лига чемпионов: результаты матчей 17 июля
Лига чемпионов: результаты матчей 17 июля
Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой
Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой
Зеленский посетил тренировочный лагерь Ломаченко
Зеленский посетил тренировочный лагерь Ломаченко
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины

Интер нашел альтернативу Лукаку

Интер нашел альтернативу Лукаку
13:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Нерадзурри" попытаются подписать форварда ПСЖ.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Tuttosport.

Миланский клуб намерен укрепить атакующую линию этим летом и попытается приобрести уругвайского форварда. "Нерадзурри" решили обратить внимание на 32-летнего игрока после неудачи в переговорах с Манчестер Юнайтед по Ромелу Лукаку.

Действующий контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до июня 2020 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 33 поединка в футболке "красно-синих", забив 22 гола и совершив 9 ассистов.

Десна подписала экс-форварда Олимпика

Ранее сообщалось, что Интер также включился в борьбу за нападающего Ювентуса Мойзе Кина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПСЖ, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Американский боксер Хэйни готов сеять хаос в весе Ломаченко
02 Экс-тренер Кличко назвал лучших супертяжей современности
03 Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте
04 Теофимо Лопес вызвал на бой Ломаченко
05 Абель Санчес о дебютном сопернике Гассиева в хевивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь