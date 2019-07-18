Милан может приобрести Модрича

Итальянцы планируют провести официальные переговоры с нынешним обладателем "Золотого мяча" после его возвращения из турне по США, сообщает Sky Sports Italia,
Одним из главных факторов возможного перехода могут стать хорошие личные отношения Модрича с руководителем футбольного отдела "Милана" и его соотечественником Звонимиром Бобаном.
"Россонери" готовы предложить Модричу, которому в сентябре исполнится 34 года, выгодный трехлетний контракт. "Милан" работает в этом направлении, и трансфер Модрича должен состояться уже в ближайшее время", - отмечает издание.