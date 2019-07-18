Милан может приобрести Модрича

Новости спорта: Итальянский "Милан" рассматривает вариант приобретения хавбека "Реала" хорвата Луки Модрича.

Итальянцы планируют провести официальные переговоры с нынешним обладателем "Золотого мяча" после его возвращения из турне по США, сообщает Sky Sports Italia,

Одним из главных факторов возможного перехода могут стать хорошие личные отношения Модрича с руководителем футбольного отдела "Милана" и его соотечественником Звонимиром Бобаном.

"Россонери" готовы предложить Модричу, которому в сентябре исполнится 34 года, выгодный трехлетний контракт. "Милан" работает в этом направлении, и трансфер Модрича должен состояться уже в ближайшее время", - отмечает издание.