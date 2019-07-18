Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем перебрался в Флуминенсе

Новости спорта: Веллингтон Нем официально завершил переход в Флуминенсе на правах аренды, сообщил официальный сайт бразильской команды.

27-летний хавбек будет выступать за Флуминенсе до конца 2019 года.

"Большое счастье иметь возможность выступать за команду, которую я люблю, как свою семью. Я собираюсь выкладываться на полную, что мы могли добиться высоких целей", — сказал Веллингтон Нем.

Отметим, что контракт Нема с Шахтером завершается летом 2020 года.

В прошлом сезоне Нем сыграл 24 матча за "горняков", забив 3 гола.