Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем перебрался в Флуминенсе

27-летний хавбек будет выступать за Флуминенсе до конца 2019 года.
"Большое счастье иметь возможность выступать за команду, которую я люблю, как свою семью. Я собираюсь выкладываться на полную, что мы могли добиться высоких целей", — сказал Веллингтон Нем.
Отметим, что контракт Нема с Шахтером завершается летом 2020 года.
O Wellington Nem mandou avisar: "eu tô voltando pra casa outra vez!" Bem-vindo de volta! Leia mais >> https://t.co/SotFsV3aVX #BemVindoNem #MlkDeXerém #SejaSócio pic.twitter.com/JURyudo7gN
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 18, 2019
В прошлом сезоне Нем сыграл 24 матча за "горняков", забив 3 гола.