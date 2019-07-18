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Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем перебрался в Флуминенсе

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем перебрался в Флуминенсе
21:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Веллингтон Нем официально завершил переход в Флуминенсе на правах аренды, сообщил официальный сайт бразильской команды.

27-летний хавбек будет выступать за Флуминенсе до конца 2019 года.

"Большое счастье иметь возможность выступать за команду, которую я люблю, как свою семью. Я собираюсь выкладываться на полную, что мы могли добиться высоких целей", — сказал Веллингтон Нем.

Отметим, что контракт Нема с Шахтером завершается летом 2020 года.

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В прошлом сезоне Нем сыграл 24 матча за "горняков", забив 3 гола.

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Флуминенсе, Новости футбола, Веллингтон Нем.
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