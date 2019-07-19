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Заря узнала соперника в Лиге Европы

Заря узнала соперника в Лиге Европы
07:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Заря встретится с клубом из Черногории.

Луганская Заря узнала соперника по второму раунду квалификации Лиги Европы.

Оппонент украинской команды определился в матче первого тура, в котором встретились Будучност и Нарва-Транс. Будучност одержала победу со счетом 4:1.

Матчи второго тура квалификации еврокубкового турнира пройдут 25 июля и 1 августа.

Луганский клуб в первом матче сыграет на выезде, а домашний проведет на стадионе Славутич-Арена.

Будучность - Нарва-Транс - 4:1

Голы: 1:0 - 2 Вучич, 1:1 - 39 Головлев, 2:1 - 49 Бакич, 3:1 - 56 Перович, 4:1, 78 Зарубица

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, ФК Будучность.
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