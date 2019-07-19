Ювентус намерен подписать Погба

Новости спорта: Туринский клуб хочет заполучить французского игрока.

Ювентус по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Клуб из Турина готов предложить в обмен на француза троих своих игроков - Жоау Канселу, Блеза Матюиди и Дугласа Косту. Об этом сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere dello Sport.

В прошлом сезоне Погба принял участие в 35 матчах, забив 13 голов и отметившись 9 ассистами. Соглашение Погба с "красными дьяволами" истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед повысил цену на Погба.