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Ювентус намерен подписать Погба

Ювентус намерен подписать Погба
08:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Туринский клуб хочет заполучить французского игрока.

Ювентус по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Клуб из Турина готов предложить в обмен на француза троих своих игроков - Жоау Канселу, Блеза Матюиди и Дугласа Косту. Об этом сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere dello Sport.

В прошлом сезоне Погба принял участие в 35 матчах, забив 13 голов и отметившись 9 ассистами. Соглашение Погба с "красными дьяволами" истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед повысил цену на Погба.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, Новости футбола.
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