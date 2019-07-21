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Генк разгромил Мехелен и завоевал Суберкубок Бельгии

Генк разгромил Мехелен и завоевал Суберкубок Бельгии
10:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Бывший клуб Малиновского оказался сильнее обладателя Кубка страны.

Генк одержал уверенную победу над Мехеленом (3:0) в матче за Суперкубок Бельгии.

Чемпион страны открыл счет на 14-й минуте усилиями защитника Себастьяна Деваеста, который удвоил преимущество Генк во втором тайме. Точку в матче за 7 минут до окончания основного времени поставил форвард Данте Ванзейр.

Напомним, Генк нынешним летом расстался с украинским полузащитником Русланом Малиновским, который перешел в Аталанту.

Мехелен, в свою очередь, в минувшем сезоне выиграл Кубок Бельгии, будучи командой второго дивизиона, и пробился в высшую лигу.

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Футбол, ФК Генк, Новости футбола, ФК Мехелен.
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