Генк разгромил Мехелен и завоевал Суберкубок Бельгии

Новости спорта: Бывший клуб Малиновского оказался сильнее обладателя Кубка страны.

Генк одержал уверенную победу над Мехеленом (3:0) в матче за Суперкубок Бельгии.

Чемпион страны открыл счет на 14-й минуте усилиями защитника Себастьяна Деваеста, который удвоил преимущество Генк во втором тайме. Точку в матче за 7 минут до окончания основного времени поставил форвард Данте Ванзейр.

Напомним, Генк нынешним летом расстался с украинским полузащитником Русланом Малиновским, который перешел в Аталанту.

Мехелен, в свою очередь, в минувшем сезоне выиграл Кубок Бельгии, будучи командой второго дивизиона, и пробился в высшую лигу.