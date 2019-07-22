ПСЖ пока не получал предложений по Неймару

Спортивный директор ПСЖ Леонардо утверждает, что чемпион Франции не получил ни одного конкретного предложения по трансферу Неймара.
"За последние 10 дней ситуация с Неймаром не изменилась — он наш игрок, и никаких предложений по его трансферу ПСЖ не получал, – цитирует Леонардо Goal. – Неймар отправится на сборы с командой, которая уже практически укомплектована. Позицию центрального защитника закроет Абду Диалло, осталось найти опорного полузащитника".
Тем временем сам Неймар уверен, что Барселона вернет его из Франции.