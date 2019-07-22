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ПСЖ пока не получал предложений по Неймару

ПСЖ пока не получал предложений по Неймару
00:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Спортивный директор ПСЖ Леонардо заверил, что никто не собирается покупать Неймара.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо утверждает, что чемпион Франции не получил ни одного конкретного предложения по трансферу Неймара.

"За последние 10 дней ситуация с Неймаром не изменилась — он наш игрок, и никаких предложений по его трансферу ПСЖ не получал, – цитирует Леонардо Goal. – Неймар отправится на сборы с командой, которая уже практически укомплектована. Позицию центрального защитника закроет Абду Диалло, осталось найти опорного полузащитника".

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Тем временем сам Неймар уверен, что Барселона вернет его из Франции.

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Леонардо, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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