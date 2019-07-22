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Де Лигт рассказал подробности своего перехода в Ювентус

Де Лигт рассказал подробности своего перехода в Ювентус
08:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Голландский защитник рассказал о своей мотивации в выборе клуба.

19-летний голландский центрбек Маттейс де Лигт прокомментировал свое решение перейти в «Ювентус».

«Деньги не сыграли никакой роли в выборе мной нового клуба. Для меня финансы никогда не были на первом месте, мои близкие это знают. У людей есть право на собственное мнение, но некоторые говорили об этом слишком легко.

Каждый день придумывали что-то новое. Внезапно кто-то решил, что мой отец слишком располнел, поэтому якобы МЮ отказался меня покупать, опасаясь, что я склонен к полноте. Но меня это только подстегивало», - сказал Де Лигт.

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Напомним, что Де Лигт подписал с «Ювентусом» пятилетний контракт. Ожидается, что в Турине голландец будет зарабатывать 7,5 млн евро в год, а благодаря бонусам может вырасти до 12 млн евро.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Маттейс де Лигт.
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