Капитан Арсенала близок к переходу в Ренн

Новости спорта: Защитник по-прежнему намерен покинуть нынешнюю команду.

Защитник Арсенала Лоран Косельни может перейти в Ренн. Об этом сообщает RMC.

По информации источника, французский футболист уже согласовал условия личного контракт с новым клубом.

Соглашение Косельни с Арсеналом действует до 30 июня 2020 года, однако сам футболист хочет договориться о расторжении договора.

Отметим, что 33-летний француз защищает цвета "канониров" с 2010 года. В минувшем сезоне Косельни провел 17 матчей в АПЛ и забил три гола.

Напомним, этим летом француза лишили капитанской повязки из-за отказа ехать с командой в предсезонный тур. Также стало известно, что наставник Арсенала Унаи Эмери хочет избавиться от Косельни.