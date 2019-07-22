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Капитан Арсенала близок к переходу в Ренн

Капитан Арсенала близок к переходу в Ренн
20:14 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Защитник по-прежнему намерен покинуть нынешнюю команду.

Защитник Арсенала Лоран Косельни может перейти в Ренн. Об этом сообщает RMC.

По информации источника, французский футболист уже согласовал условия личного контракт с новым клубом.

Соглашение Косельни с Арсеналом действует до 30 июня 2020 года, однако сам футболист хочет договориться о расторжении договора.

Отметим, что 33-летний француз защищает цвета "канониров" с 2010 года. В минувшем сезоне Косельни провел 17 матчей в АПЛ и забил три гола.

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Напомним, этим летом француза лишили капитанской повязки из-за отказа ехать с командой в предсезонный тур. Также стало известно, что наставник Арсенала Унаи Эмери хочет избавиться от Косельни.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Лоран Косьельни, ФК Ренн, Новости футбола.
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