Арсенал-Киев может сняться с Первой лиги

Новости спорта: Место столичного клуба в таком случае займет запорожский Металлург.

В составе участников Первой лиги в ближайшее время могут произойти изменения. По нашей информации, столичный Арсенал-Киев может сняться с чемпионата. Причина – финансовые и организационные проблемы клуба.

Как мы уже сообщали, несколько бывших игроков подали исковые заявления о невыполнении Арсеналом-Киев контрактных обязательств.

Если киевский клуб откажется от выступлений в чемпионате Первой лиги, его место, по неофициальной информации, займет запорожский Металлург, который в минувшем сезоне в стыковых матчах за право играть в дивизионе уступил Агробизнесу.

В конце прошлого месяца Канониры начали подготовку к новому сезону, тренером команды остался Игорь Леонов.

В минувшем розыгрыше УПЛ киевляне заняли последнее место, на 5 очков отставая от ближайшего Черноморца внизу таблицы.

Сезон Первой лиги для Арсенала-Киев должен начаться с дерби против Оболони-Бровар, 27 июля.