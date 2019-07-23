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Арсенал согласовал трансфер полузащитника Реала

Арсенал согласовал трансфер полузащитника Реала
21:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: "Канониры" также согласовали трансфер 18-летнего французского защитника.

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос близок к переходу в лондонский Арсенал. Об этом сообщает журналист BBC Дэвид Орнштейн.

По информации источника, "канониры" возьмут 22-летнего испанца в аренду на один сезон. Главным конкурентом в борьбе за футболиста является Тоттенхэм.

Также сообщается, что Арсенал согласован трансфер 18-летнего защитника Сент-Этьена Вильяма Салибы. В ближайшее время талантливый француз должен быть официально представлен в качестве игрока лондонского клуба.

Напомним, ранее Себальос заявил, что ему надоело сидеть на скамейке запасных в Реале, поэтому он хочет сменить клуб.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Дани Себальос.
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