Арсенал согласовал трансфер полузащитника Реала

Новости спорта: "Канониры" также согласовали трансфер 18-летнего французского защитника.

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос близок к переходу в лондонский Арсенал. Об этом сообщает журналист BBC Дэвид Орнштейн.

По информации источника, "канониры" возьмут 22-летнего испанца в аренду на один сезон. Главным конкурентом в борьбе за футболиста является Тоттенхэм.

Также сообщается, что Арсенал согласован трансфер 18-летнего защитника Сент-Этьена Вильяма Салибы. В ближайшее время талантливый француз должен быть официально представлен в качестве игрока лондонского клуба.

Напомним, ранее Себальос заявил, что ему надоело сидеть на скамейке запасных в Реале, поэтому он хочет сменить клуб.