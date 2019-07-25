Ливерпуль - Спортинг: обзор товарищеского матча (Видео)

Новости спорта: Мерсисайдцы расписали мировую с португальским клубом.

В Нью-Йорке состоялся товарищеский матч между Ливерпулем и Спортингом. Встреча закончилась вничью - 2:2.

В составе мерсисайдского клуба отличились Дивок Ориги и Джорджиньо Вейналдум. У португальцев забили Бруну Фернандеш и Вендел.

Ливерпуль – Спортинг Л 2:2

Голы: Ориги, 20, Вейналдум, 44 – Фернандеш, 4, Вендел 53.

Ливерпуль: Миньоле – Александер-Арнольд (Гомес, 62), Матип (ван ден Берг, 89), ван Дейк (Ловрен, 77), Робертсон (Кент, 62) – Окслейд-Чемберлен (Гомес, 62), Хендерсон (Брюстер, 77), Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Лаллана, 76) – Ориги (Джонс, 77).