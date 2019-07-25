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ПСЖ нацелился на полузащитника Ювентуса

ПСЖ нацелился на полузащитника Ювентуса
20:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Хавбек "Ювентуса" может вернуться во Францию

ПСЖ рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Ювентуса» Блеза Матюиди, сообщает Paris United.

Отмечается, что туринский клуб хочет получить за 32-летнего француза 25 млн евро. Также на Матюиди претендуют «Монако» и «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник выступает за туринский клуб с 2017 года. До этого он на протяжении шести лет защищал цвета парижского клуба.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов отдать Матюиди и Дибалу в ПСЖ за Неймара.

В минувшем сезоне Матюиди провел за «Ювентус» 42 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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ПСЖ, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Блез Матюиди.
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