Куртуа рассказал о вратарской конкуренции в Реале

Новости спорта: Тибо Куртуа считает себя лучшим вратарем Реала.

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа уверенно назвал себя первым вратарем "сливочных".

По словам бельгийца, он чувствует себя лучше, чем когда-либо.

"Думаю, теперь мы ясно знаем, кто № 1. Чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Я провел очень хорошую предсезонку, усердно тренировался и чувствую себя хорошо", - цитирует Куртуа Het Nieuwsblad.

Напомним, что помимо Куртуа в Реале есть еще два голкипера - Кейлор Навас и Андей Лунин.

Ранее сообщалось, что Реал хочет отдать Лунина в аренду в испанский клуб.