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Озил нанял охрану для особняка после попытки ограбления в Лондоне

Озил нанял охрану для особняка после попытки ограбления в Лондоне
02:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Игрок Арсенала Месут Озил обеспокоен безопасностью своей семьи после инцидента.

Накануне звездные футболисты лондонского Арсенала Месут Озил и Сеад Колашинац стали жертвами ужасной попытки вооруженного ограбления на одной из улиц Лондона. Немец и босниец вместе передвигались по городу на Mercedes, когда на них напали вооруженные неизвестные на скутерах. Бандиты были вооружены ножами, а их лица были закрыты мотошлемами.

Футболисты сумели спастись в ресторане у знакомых, но теперь опасаются, чтобы нападение не повторилось.

В связи с этим Озил нанял охрану для своего дома, которая дежурит у входа в особняк.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Месут Озил, Новости футбола.
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