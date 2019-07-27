Озил нанял охрану для особняка после попытки ограбления в Лондоне

Новости спорта: Игрок Арсенала Месут Озил обеспокоен безопасностью своей семьи после инцидента.

Накануне звездные футболисты лондонского Арсенала Месут Озил и Сеад Колашинац стали жертвами ужасной попытки вооруженного ограбления на одной из улиц Лондона. Немец и босниец вместе передвигались по городу на Mercedes, когда на них напали вооруженные неизвестные на скутерах. Бандиты были вооружены ножами, а их лица были закрыты мотошлемами.

Футболисты сумели спастись в ресторане у знакомых, но теперь опасаются, чтобы нападение не повторилось.

В связи с этим Озил нанял охрану для своего дома, которая дежурит у входа в особняк.