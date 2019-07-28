Экс-полузащитник молодежной сборной Украины перешел в бельгийский клуб

Новости спорта: Бывший полузащитник молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе подписал контракт с бельгийским клубом "Ломмел".

В новый для себя клуб 23-летний футболист перешел на правах свободного агента. Трудовое соглашение рассчитано на 2 года с опцией пролонгации.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что Вачиберадзе находится на просмотре в "Ломмеле". Официальный сайт клуба отмечает, что хавбек отлично проявил себя в этот период, продемонстрировав свой высокий уровень и мастерство.

Последним клубом Вачиберадзе являлась "Рига".

Напомним, что в 2017 году Вачиберадзе отказался от украинского гражданства в пользу Грузии, уроженцем которой он и является.