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Уайлдер похвалил бойцовские навыки футболиста Колашинаца (Видео)

Уайлдер похвалил бойцовские навыки футболиста Колашинаца (Видео)
20:59 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион WBC Деонтей Уайлдер похвалил защитника Арсенала.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал ситуацию с вооруженным ограблением футболистов лондонского Арсенала Месута Озила и Сеада Колашинаца, когда второй из них вылез из машины и вступил в драку с бандитами.

Непобежденный чемпион высоко оценил навыки боснийского защитника и заявил, что из него может получиться профессиональный боксер.

"Он хорошо двигается, подходит к сопернику и отскакивает от него. Посмотрите, какой у него хук. Я не знаю, что у него за техника, но работа его ног. Он довольно подвижен.

С ним стоит поработать, так как он очень предсказуем и это делает его уязвимым. Но у него быстрые ноги, поэтому может что-то получиться", - приводит слова Уайлдера The Sun.

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ФК Арсенал (Лондон), Бокс, Видео, Месут Озил, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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