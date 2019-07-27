Бекхэм представил первых двух футболистов Интера Майами

Новости спорта: Новичками стали молодые аргентинцы Матиас Пеллегрини и Хулиан Карранса.

Американский клуб "Интер Майами" подписал контракты с первыми игроками в истории клуба. Ими стали аргентинцы Матиас Пеллегрини и Хулиан Карранса.

Президентом команды является легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм.

"Интер" дебютирует в MLS в 2020 году. До конца января 2020-го 19-летние футболисты продолжат выступать за свои прошлые клубы на правах аренды: Пеллегрини — за "Эстудиантес", Карранса — за "Банфилд".

Трансфер Матиаса обошёлся "Интеру" в € 8,1 млн. За Хулиана клуб заплатил € 5,4 млн.