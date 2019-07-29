Появились претенденты на Рибери: список клубов

Новости спорта: Опытный француз в данный момент находится в статусе свободного агента.

Бывший крайний полузащитник мюнхенской Баварии Франк Рибери еще не определился с клубом, в котором продолжит карьеру, однако вариантов у опытного француза предостаточно

Как сообщает Bild, в услугах 36-летнего хавбека заинтересованы такие клубы, как лондонский Арсенал, флорентийская Фиорентина, франкфуртский Айнтрахт, а также ряд команд из Саудовской Аравии и Катара.

Отмечается, что главным фаворитом в борьбе за Рибери являются "орлы", поэтому, вероятно, Франк может остаться в Бундеслиге.

Напомним, ранее Рибери заявил, что у него есть много вариантов продолжения карьеры.