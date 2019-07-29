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Лучший бомбардир в истории Шахтера может вернуться в Бразилию

Лучший бомбардир в истории Шахтера может вернуться в Бразилию
20:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Экс-форвард Шахтера Луис Адриано может перейти в Фламенго.

Бразильский нападающий московского Спартака Луис Адриано может перейти в клуб родного чемпионата Фламенго, сообщает Goal.com.

По информации издания, в подписании 32-летнего форварда заинтересован лично главный тренер команды Серии А Жорже Жезуш.

Спартак уже получил предложение от Фламенго и отпустит Луиса Адриано, если их устроит сумма компенсации за игрока.

До перехода в Спартак Луис Адриано выступал в течение 8 лет за Шахтер, также выступал за Интернасьонал и Милан.

В текущем розыгрыше РПЛ бразилец уже успел провести 3 матча и забить один гол.

Фламенго на данный момент находится на третьем месте бразильской Серии А, имея в своем активе 24 очка после 12 матчей.

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ФК Шахтер, Футбол, Луис Адриано, Новости футбола.
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