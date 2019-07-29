Лучший бомбардир в истории Шахтера может вернуться в Бразилию

Новости спорта: Экс-форвард Шахтера Луис Адриано может перейти в Фламенго.

Бразильский нападающий московского Спартака Луис Адриано может перейти в клуб родного чемпионата Фламенго, сообщает Goal.com.

По информации издания, в подписании 32-летнего форварда заинтересован лично главный тренер команды Серии А Жорже Жезуш.

Спартак уже получил предложение от Фламенго и отпустит Луиса Адриано, если их устроит сумма компенсации за игрока.

До перехода в Спартак Луис Адриано выступал в течение 8 лет за Шахтер, также выступал за Интернасьонал и Милан.

В текущем розыгрыше РПЛ бразилец уже успел провести 3 матча и забить один гол.

Фламенго на данный момент находится на третьем месте бразильской Серии А, имея в своем активе 24 очка после 12 матчей.