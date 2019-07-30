Неймар пропустит матч за Суперкубок Франции

Новости спорта: Неймар не будет принимать участие в предсезонной подготовке парижан.

Нападающий ПСЖ Неймар не будет принимать участие в предсезонной подготовке парижан. Об этом сообщает L’Equipe.

Также бразильский форвард пропустит матч против Ренна за Суперкубок Франции, который состоится 3 августа.

По информации источника, тренерский штаб ПСЖ хочет избежать риска рецидива травмы Неймара.

В данный момент футболист занимается по индивидуальной программе.

Сообщается, что Неймар может сыграть за ПСЖ не раньше 11 августа, когда стартует чемпионат Франции.

Ранее сообщалось, что руководство парижан согласилось обменять Неймара в Барселону.