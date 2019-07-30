Швед залечил повреждение и готов дебютировать в Лиге чемпионов

Новости спорта: "Селтик" успешно преодолел второй раунд квалификации

Украинский вингер «Селтика» Марьян Швед готовится к своему дебюту в еврокубках.

Главный тренер чемпионов Шотландии Нил Леннон сообщил, что полузащитник полностью восстановился после травмы паха. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.

«Некоторым игрокам требуется игровое время. Мы дадим отдохнуть Макгрегору и Форресту, они не поедут с командой. Что касается травмированных, то Марьян Швед вернулся в состав команды».

За выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов «кельты» поспорят с эстонским «Нымме Калью».

Свой еврокубковый путь в третьем квалификационном раунде начнет киевское «Динамо» двухматчевым противостоянием против «Брюгге».