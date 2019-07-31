Жерсон Родригес завтра пройдет медосмотр в Динамо

Новости спорта: Родригес подпишет с "Динамо" контракт сроком на три года.

Хавбек "Джубило Ивата" Жерсон Родригес завтра, 1 августа, пройдет медосмотр в "Динамо".

Уже в пятницу, 2 августа, планируется подписание самого контракта. Клубы сегодня, 31 июля, договорились о сумме трансфера, она составит около двух млн евро.

Напомним, что 24-летний игрок родился в Браге, однако взял гражданство Люксембурга. Выступал за несколько люксембургских клубов, перешел в клуб второго дивизиона Нидерландов, оттуда - в молдавский "Шериф". В январе перешел в японский клуб "Джубило Ивата".

За полгода Родригес забил пять голов в 15 матчах чемпионата Японии и дважды поразил ворота соперника в рамках местного кубка. За сборную Люксембурга сыграл 16 матчей, в которых забил два гола.