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Роналду продал особняк гораздо дешевле, чем покупал его

Роналду продал особняк гораздо дешевле, чем покупал его
13:47 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Футболист с огромной скидкой продал особняк в Португалии партнеру по сборной.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду продал свой особняк, расположенный на территории национального парка Жермеш в Португалии.

Дом с живописными ландшафтами на берегу реки Каваду семь лет назад обошелся футболисту в 3,8 миллиона евро.

Как сообщает The Sun, португалец продал свои владения партнеру по национальной команде Пепе. При чем Криштиану Роналду расщедрился и сделал приличную скидку новому владельцу, продав дом гораздо дешевле, чем покупал - за 2,5 миллиона евро.

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Сообщается, что площадь дома составляет 800 квадратных метров, а из достопримечательностей - красивые пейзажи национального парка и скалистых берегов реки, бассейн а также вертолетная площадка.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хочет купить особняк в испанской Марбелье по соседству с Конором Макгрегором.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Пепе.
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