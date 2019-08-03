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Суббота, 03.08.2019
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Вылет ПСВ из Лиги чемпионов ускорил переход Лосано в Наполи

Вылет ПСВ из Лиги чемпионов ускорил переход Лосано в Наполи
12:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Форвард Ирвинг Лосано близок к завершению своего трансфера в итальянский клуб.

Как сообщает Corriere dello Sport, Наполи договорился с ПСВ о покупке мексиканского нападающего.

Сумма трансфера составит около 42 миллионов евро.

Наполи принял решение завершить этот трансфер из-за неудачных переговоров по вингеру Николя Пепе, который в итоге ушел в Арсенал и полузащитнику Хамесу Родригесу, оставшемуся в мадридском Реале.

Источник сообщает, что для завершения перехода Лосано осталось только договориться с неаполитанцами о некоторых личных деталях контракта.

В прошлом году футболист отметился 21 голом и 12 результативными передачами

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Футбол, Новости футбола, Ирвинг Лосано.
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