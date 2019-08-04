Жерсон Родригес может дебютировать за Динамо в игре против Брюгге

Новости спорта: Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, что новичок команды Жерсон Родригес готовится к Лиге чемпионов.

Александр Хацкевич рассказал, что Жерсон Родригеш будет готовиться к матчу против Брюгге.

"Он остался в Киеве. Завтра проведет тренировку и будет готовиться на матч Лиги чемпионов. Посмотрим на его состояние. В принципе, может сказаться тяжелый перелет из Японии, а в игровом плане проблем не должно быть, поскольку там сейчас идет чемпионат и он находится в тонусе", — приводит слова Александр Хацкевича официальный сайт Динамо.

Брюгге сыграет против Динамо шестого августа в Бельгии, а ответный поединок в Киеве состоится 13-го числа.