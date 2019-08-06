Защитник Барселоны Умтити может перебраться в ПСЖ или МЮ

В переходе защитника Барселоны Самюэля Умтити заинтересованы Манчестер Юнайтед и ПСЖ.
Агент французского футболиста уже провел переговоры с парижанами и манкунианцами, сообщает AS.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов заплатить Барселоне 50 млн евро за Умтити. Сам футболист заявлял, что не хочет покидать каталонский клуб.
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К слову, в прошлом сезоне Умтити провел за Барселону всего 14 поединков в Ла Лиге, ведь пропустил длительный срок из-за травм.