Защитник Барселоны Умтити может перебраться в ПСЖ или МЮ

Новости спорта: Защитник сборной Франции и каталонской Барселоны Самюэль Умтити этим летом может сменить клубную прописку.

В переходе защитника Барселоны Самюэля Умтити заинтересованы Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

Агент французского футболиста уже провел переговоры с парижанами и манкунианцами, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов заплатить Барселоне 50 млн евро за Умтити. Сам футболист заявлял, что не хочет покидать каталонский клуб.

К слову, в прошлом сезоне Умтити провел за Барселону всего 14 поединков в Ла Лиге, ведь пропустил длительный срок из-за травм.